PADOVA - Insegnante e missionaria, sempre accanto agli ultimi. È morta suor Aurora, all’anagrafe Lina Peruch, 72 anni. Un grave lutto ha colpito domenica le religiose elisabettine della comunità “E. Vendramin” di Padova: la malattia ha spento il sorriso e l’energia frizzante di suor Aurora, che per sei anni ha ricoperto anche l’incarico di vicaria generale. Originaria di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, dov’era nata l’11 marzo del 1949, Lina Peruch era entrata nella famiglia elisabettina nel 1965 ed aveva professato nel 1968 prendendo il nome di suor Aurora.

«Abbiamo perso la sua presenza, la sua voce, il suo sorriso e l’energia, ma non perderemo quanto ci ha lasciato nei nostri cuori – dicono le consorelle elisabettine -. Difficile riassumere una vita così intensa e ricca come quella di suor Aurora, una donna dalle variegate sfaccettature di entusiasmo, vitalità, passione per la vita e la vita elisabettina».

«Chi l’ha conosciuta sa che per suor Aurora tutto era importante, tutto aveva valore; era entusiasta della vita e aveva un’intelligenza spiccata. Suor Aurora ci ha lasciato con la consapevolezza di chi sa di aver raggiunto il proprio traguardo, con la docilità e la consegna che ha caratterizzato la sua vita. Ci lascia una preziosa eredità che, quale seme prezioso, potrà fruttificare nei nostri cuori, riconoscenti per tutto il bene fatto alla famiglia religiosa e ai giovani».

Tre anni fa mentre la religiosa era in missione in Argentina, aveva scoperto la malattia e non appena le sue condizioni l’hanno permesso, suor Aurora è rientrata in Italia. Laureata in materie letterarie all’università di Trieste, è stata docente di italiano all’istituto “Bettini” a Ponte di Brenta. Al suo impegno come insegnante, suor Aurora ha affiancato un’appassionata attività nella pastorale giovanile vocazionale nella casa di accoglienza in via Falloppio dal 1981 al 1988; successivamente le fu affidata la formazione delle postulanti nella Casa Santa Chiara in Padova fino al 1995 quando decise di ripartire come missionaria in Ecuador dove fu superiora della comunità di Carcelén-Quito e poi coordinatrice delle comunità di Ecuador fino al 2006. Rientrata in Italia, lavorò per un anno con la Caritas a Catanzaro e nel 2008 ripartì per la missione in Argentina a Centenario.

Nel 2017, suor Aurora ripartì per la missione per un servizio di pastorale e di animazione spirituale a Centenario fino al 2019. Proprio a Centenario, la religiosa ha scoperto la malattia ed è dovuta tornare a Padova. Nel 2020, nella comunità scolastica “Vendramini” all’Arcella, suor Aurora si è dedicata alla comunità.