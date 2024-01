Suor Adelina compie 100 anni, la sua vita dedicata ai bambini

Un secolo di vita, in gran parte dedicato all'educazione e all'apprendimento dei più piccoli. Un traguardo davvero record, quello celebrato ieri da suor Adelina, al secolo Giuseppina Loro, ricordata ancora oggi da molte famiglie per l'apporto significato dato all'educazione dei propri ragazzi. Nativa di San Vito di Altivole nel Trevigiano, suor Adelina prese i voti giovanissima, all'età di 19 anni presso le suore di San Francesco di Sales, proprio durante le fasi più drammatiche dell'ultima guerra.

A conclusione del conflitto, nel lontano 1946 scelse di dedicarsi al servizio per l'infanzia e per le famiglie, facendo della cura e dell'educazione dei bambini la sua missione quotidiana per tutti gli anni successivi.

Significativo è stato il suo impegno in molte comunità parrocchiali della provincia di Padova, nelle quali ha saputo conquistare l'affetto dei suoi alunni e la stima delle famiglie. Nel corso degli anni sono stati tantissimi i suoi ex alunni a manifestarle affetto e riconoscenza. I suoi ultimi impegni in ambito educativo per la Congregazione Salesiana si sono svolti in comunità in terra ravennate.

Solo i limiti d'età hanno posto fine all'instancabile attività di suor Adelina che da otto anni è stata accolta all'interno della Casa di riposo della Congregazione di Teolo. Sono state numerose, ieri mattina, le manifestazioni di affetto da parte di numerose consorelle più giovani e di tantissime famiglie che ne ricordano l'operato, alle quali si sono aggiunti gli auguri dell'amministrazione comunale di Teolo.