Ragazza si lancia dal quarto piano del vecchio monoblocco ospedaliero

di Camilla Bovo

MONSELICE -deldi via Marconi, a. Ha scelto di farla finita così, nel tardo pomeriggio di ieri,, ospite da circa un anno della comunità terapeutica La Casa di via Marconi 19, dove si trovava in cura pere, pare, per una grave. La comunità è una delle strutture dell'Ulss6. Conta undici posti letto e si trova all'interno dell'area del vecchio ospedale.La giovane deve essere uscita dalla struttura poco dopo le 18. Ha attraversato il rande parcheggio, superando le poche decine di metri che separano la comunità da uno dei due monoblocchi, inutilizzati da quattro anni, del vecchio ospedale. Quindi è salita sulla scala esterna antincendio della struttura fino alla sommità dell'edificio. Si è issata sulla balaustra della terrazza al quarto piano e da lì si è lasciata cadere nel vuoto, finendo per sfracellarsi al suolo. È morta sul colpo...