Identificato l'uomo che si è gettato nel fiume Brenta

FONTANIVA (PADOVA) - E' stato identificato l'uomo che nel pomeriggio di domenica scorsa a San Giorgio in Brenta a Fontaniva, ha perso la vita nelle acque del fiume Brenta.

Nonostante il recupero da parte dei vigili del fuoco e l'intervento dei sanitari del Suem 118, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le indagini condotte dai carabinieri hanno dato un nome ed un cognome alla persona. E' un quarantenne che risiede in un comune dell'area del Cittadellese e che ha scelto volontariamente di dire addio alla vita. A supporto di questo, le testimonianze di alcune persone che lo hanno visto gettarsi in acqua. C'è stato il tentativo di aiutarlo purtroppo senza esito.



Un dramma che ovviamente ha scosso non poco. L'allerta ai soccorritori è stato lanciato alle 18. Sulle rive del fiume sono giunti i vigili del fuoco di Cittadella con il gommone ed il personale specializzato in salvamento fluviale arrivato anche dal comando provinciale. Contestualmente da Venezia si è alzato in volo l'elicottero Drago 118 con a bordo i vigili del fuoco subacquei. Mezzo chilometro più a valle dell'ultimo avvistamento, è stato trovato il corpo dell'uomo. Portato a riva sono cominciate le manovre rianimatorie continuante poi dai sanitari. Dopo più di un'ora il medico ha constatato il decesso. L'identificazione della persona è avvenuta alcune ore dopo. L'uomo non aveva nessun documento con sé. La salma è stata messa a disposizione dei familiari per le esequie. Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto ed aiuto psicologico: Telefono Amico 199.284.284, Telefono Azzurro 1.96.96, Progetto InOltre 800.334.343 e De Leo Fund 800.168.678.



M.C.

