Sciopero per ricordare Simone che si è suicidato dopo il licenziamento

SELVAZZANO - Un'ora di sciopero al termine di ciascun turno di lavoro è stata proclamata per domani in ricordo di Simone Sinigaglia a quindici giorni dalla sua morte. È quanto ha deciso ieri pomeriggio all'unanimità l'assemblea generale dei lavoratori della Ivg Colbachini, dove gli oltre 350 dipendenti dell'azienda di Cervarese Santa Croce hanno partecipato numerosi per un approfondimento e una riflessione sulla tragica vicenda dell'operaio quarantenne suicidatosi dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento. A Sinigaglia la direzione dell'azienda contestava un uso improprio dei permessi previsti dalla legge 104. I lavoratori che hanno presenziato alla riunione erano ancora molto scossi per quanto accaduto al collega e proprio ieri il fratello Davide, anch'egli dipendente dell'Ivg, è tornato al lavoro dopo quel drammatico mercoledì pomeriggio. In assemblea ha preso la parola per ringraziare tutti per la grande partecipazione al lutto, chiedendo che ciò che è accaduto a suo fratello Simone non si ripeta mai più. E domani sarà anche il giorno in cui le ceneri di Simone Sinigaglia verranno tumulate nel cimitero di Fontanafredda a Cinto Euganeo, cerimonia che vedrà la partecipazione anche dei delegati della Rsu e di una rappresentanza dei colleghi di lavoro.

LE ISTANZE

Ma ieri pomeriggio i sindacalisti Sergio Polzato della Femca Cisl e Luca Rainato della Filctem Cgil hanno affrontato in assemblea anche le iniziative da portare avanti nei confronti dell'azienda: primo fra tutti la richiesta di un incontro dove discutere dell'applicazione della legge 104 e delle assenze sul posto di lavoro, con l'obiettivo di stilare un protocollo di gestione per allontanare i ricorsi e le contestazioni nei confronti degli operai. «La richiesta d'incontro ai vertici aziendali partirà già oggi - ha sottolineato Rainato -, l'obiettivo è quello di stabilire un protocollo dedicato alla legge 104, affinché venga attivato il coinvolgimento dei delegati nei momento in cui ci sono delle difficoltà da parte dell'azienda. Quella di ieri è stata un'assemblea molto partecipata dai lavoratori, doveva durare un'ora invece si è protratta più a lungo. C'era proprio la necessità di parlare di quanto accaduto». E per comprendere al meglio ciò che la legge 104 prevede negli aspetti tecnici del dispositivo, verrà organizzato un incontro con degli esperti per i dovuti approfondimenti da parte dei lavoratori. «C'erano tutti all'assemblea - ha detto Polzato -, è stata la prima volta per i lavoratori dopo lo choc per la perdita del collega, c'era la necessità di una profonda riflessione. Ed è stata anche la giornata del ritorno al lavoro del fratello Davide, con tutto il carico emotivo. Mercoledì ci sarà una rappresentanza dei lavoratori in cimitero. E all'unanimità è stato deciso di chiedere all'azienda un incontro per discutere su come gestire al meglio le problematiche che si possono manifestare e la necessità di affrontarle con il confronto».

Barbara Turetta

