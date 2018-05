Delusione d'amore, 15enne esce di casa e si impicca a un albero Il corpo ritrovato da un amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VO' (Padova) - Una tragedia immensa ha colpito ieri sera, 25 maggio, una famiglia di Vo', nel Padovano. In zona poderale, nel quartiere San Lorenzo, è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazzina di appena. A scoprirlo unche, insieme ai carabinieri, stava cercando disperatamente la ragazza. La giovanissima si è, secondo le primissime informazioni, pare per una. Nessun biglietto, ai genitori e agli amici la 15enne sembrava serena, tranquilla come sempre, nulla faceva presagire il terribile gesto.