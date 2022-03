Appartamento subaffittato ai connazionali: blitz dopo "soffiata" dei residenti

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Da due anni subaffittava l'appartamento di via Scardeone a Camposampiero a connazionali, riuscendo a intascare in nero quasi un migliaio di euro al mese. Famiglia nigeriana nei guai costretta a pagare sanzioni per complessivi 2.640. Il blitz è avvenuto a seguito di continue segnalazioni da parte dei residenti che riferivano di un via vai di nigeriani in un appartamento dello stabile.

All'arrivo degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati dal vicecommissario Nicola Seppi, sono emerse tutte le irregolarità. La proprietaria dell'appartamento che di fatto non percepisce regolare affitto da diversi mesi, ora potrà chiedere lo sfratto in quanto la famiglia nigeriana che aveva preso l'immobile in affitto non ha rispettato le clausole del contratto di locazione che vietavano la possibilità di subaffitare. Soddisfatto il comandante Antonio Paolocci: «La fattiva collaborazione, come in questo caso, tra il cittadino e la Polizia Locale consente di ottenere ottimi risultati nel campo della sicurezza urbana, rassicurando i cittadini sulle segnalazioni effettuate e sulle situazioni di possibili irregolarità, garantendo pronte ed efficaci risposte. Continueremo a lavorare ed impegnarci su questa direzione».