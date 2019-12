IL PERSONAGGIO

PADOVA - Il selfie distesa a letto con il presunto stupratore , la foto del biglietto aereo con cui avrebbe dovuto fare ritorno a Praga, ma soprattutto l'ordine di rintraccio diramato dalla polizia del suo paese dopo la fuga dall'istituto per persone affette da disturbi mentali.Le indagini difensive elaborate dai legali di Peter Chiebuka , il nigeriano di 26 anni arrestato una settimana fa per violenza sessuale e sequestro di persona, hanno smontato il castello accusatorio nei confronti del richiedente asilo.Ieri mattina il presunto stupratore è tornato in libertà. Era stato appena trasferito al carcere veronese di Montorio quando dalla Procura è arrivato l'ordine di liberazione. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Marco Brusegan, che ha ritenuto non più necessarie le esigenze cautelari, il giudice per le indagini