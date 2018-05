Studenti indisciplinati, basta note: all'ospizio ad aiutare gli anziani

di Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - I provvedimenti contro gli studenti indisciplinati si tramutano in occupazioni socialmente utili. Anche fra gli anziani. La svolta arriva dadove gli studenti delsospesi per comportamenti scorretti o inadeguati possono convertire le misure restrittive in occupazioni come svolgere le pulizie in classe o sistemare il giardino della scuola. Da qualche mese, però, si è aggiunto un compito del tutto speciale:Anna Moretti Bonora. Perplessi e contrari alcuni genitori dei ragazzi puniti con attività di pubblica utilità. «Crediamo fermamente che coinvolgere i ragazzi in attività a servizio degli altri - dice la professoressa- serva molto di più che lasciarli a casa durante i giorni di sospensione ad oziare e non fare nulla. Non facciamo pulire i bagni, ma i banchi, la cattedra, la lavagna. Alcuni ragazzi, poi, devono aitutare nello studio altri compagni».