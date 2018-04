Tre studenti in gita a Napoli derubati di 300 euro, il ladro ferisce l'agente

NAPOLI - Aveva derubato di oltre 300 euro in contanti tre studenti di Padova in gita a Napoli, poi C. E., 46 anni, pluripregiudicato per rapina, furto estorsione e spaccio, è stato bloccato ieri sera in piazza Museo Nazionale dagli agenti dell'Unità operativa Stella.



L'uomo è stato arrestato solo dopo una colluttazione nella quale ha provocato agli agenti lesioni guaribili in sette giorni.

Altri servizi sul Gazzettino del 9 Aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA