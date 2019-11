di Gabriele Pipia

PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA) - Una stradina sterrata costeggiata da una lunga fila di alberi spogli. Unadilunedì pomeriggio l'ha percorsa con un groppo in gola e con una profonda tristezza interiore, dopo essersi lasciata per l'ultima volta alle spalle la porta di casa.Ci vediamo più tardi». I genitori la aspettavano per la cena, mai lei non è più tornata. Ha rifatto la strada di casa, ma solo per andare a togliersi la vita in un terreno agricolo poco distante da dove abitava con la famiglia.