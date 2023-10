Padova. L'annuncio social della studentessa: «Ho denunciato il posto in cui lavoravo in nero, è un ricatto tra avere uno stipendio o dei diritti»

PADOVA - Arriva forte e chiara la voce di una studentessa dell'università di Padova contro i datori di lavoro: «Ho denunciato il posto in cui lavoravo perché lo facevo in nero». La sua è una denuncia sociale, oltre che legale, sul rapporto tra giovani e il mondo dell'occupazione, soprattutto per quella sfera di ragazzi costretti in qualche modo a sostenersi per gli studi.

«Non è stato facile perché in questi giorni ho iniziato ad avere un po' di paura di non trovare più un lavoro nell'immediato - prosegue Emma Ruzzon su instagram - ma allo stesso tempo mi rendo conto di essere in una condizione privilegiata perché ho potuto correre il rischio di aspettare due mesi prima di avere una certezza e quindi di non cedere al ricatto fra diritti e stipendio».

La ragazza si riferisce poi al pensiero comune: «Ho pensato quanto sia assurdo che anche questo sia considerato un privilegio.

C'è una differenza enorma tra la narrazione del lavoro giovanile e la realtà. Spessissimo veniamo definiti come una generazione pigra, che non ha voglia di lavorare o che non riesce a cogliere le opportunità - prosegue - quando basta farsi un giro nelle città universitarie per rendersi conto che chi ti serve il caffè, chi ti porta la pizza, chi sposta scatole nei magazzini è molto spesso un giovane o uno studente. E non pensate che lo facciano per avere qualche soldo in più per divertirsi, perché fanno chiusura la notte e di giorno vanno a lezione».

la riflessione dunque si sposta sulle cause: «Perché tutto questo? Perché ormai è impensabile studiare senza lavorare: gli affitti arrivano a costare 600€ al mese - per una stanza ndr - i libri costano, i trasporti costano e le stesse università costano».

E sul lavoro in nero: «Poi molti pensano che lavorare in noro faccia comodo anche a noi, non è così. Non ci fa comodo non sapere quanto ci entrerà ogni mese o che se ci ammaliamo rimarremo senza stipendio. Siamo sotto ricatto. L'ulimo contratto che mi è stato proposto conteggiava un quinto delle ore che avrei fatto. Questo sistemna è malato ed è stato normalizzato. La politica si nasconde: per noi giovani è ora di dire basta».