Infarto nell'ambulatorio del medico, Franco muore un anno dopo la pensione

PONTE SAN NICOLÒ - Stroncato da un malore mentre si trova dal medico. L'immediato soccorso non è bastato a strapparlo alla morte. Si è recato dal medico di base Paolo Bovo per alcuni accertamenti clinici, ma è stato stroncato da un infarto all'interno dell'ambulatorio. La vittima doveva anche farsi prescrivere dei medicinali, ma il suo quadro clinico non era preoccupante. Qualche acciacco, ma nulla che facesse ipotizzare una morte così repentina. La vittima si chiamava Franco Bozzato. Era nato il 30 maggio del 1954. Lo scorso febbraio, ormai alle soglie dei 67 anni aveva raggiunto la meritata pensione. Una vita da impiegato in più aziende, una persona di compagnia, allegra e sempre disponibile verso il prossimo. Il sessantasettenne non si era mai sposato. Lascia due fratelli, Sandra e Dino. «Franco era una persona meravigliosa - hanno raccontato i familiari - per scelta non si era mai sposato. Aveva un bellissimo appartamento e non soffriva di particolari patologie. Evidentemente l'altra sera è andato incontro al suo destino. Perdiamo un grande uomo che ha dato tanto sia nel lavoro che negli affetti».

Nell'ambulatorio di Paolo Bovo sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. E' stata confermata la morte per cause naturali. La salma è stata messa a disposizione dei familiari per organizzare le esequie. La vittima era originaria di Legnaro dove ha vissuto fino al 1997 prima di trasferirsi in via Eugenio Pianta a Ponte San Nicolò.

Nella giornata di ieri la notizia del decesso si è sparsa in paese a Ponte San Nicolò. In tanti hanno voluto trasmettere il proprio dolore e la vicinanza ai familiari del sessantasettenne. Franco Bozzato aveva tanti amici, e pur essendo single, era sempre circondato da persone che soprattutto con la pensione, gli rallegravano la vita. Nello stesso condominio della vittima vive il presidente del Centro sociale Anziani Pino Verde, Pietro Coletto che si è detto sconcertato per la grave perdita. In municipio unanime è stato il dolore per la perdita del concittadino.

Dal sindaco Martino Schiavon all'assessore Enrico Rinuncini tutti hanno espresso parole di cordoglio per la grave perdita. «Dispiace per quanto è potuto capitare - hanno detto - ai fratelli di Franco tutta la nostra vicinanza in un momento così delicato».