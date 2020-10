LIMENA - Se n’è andata in punta di piedi, con la stessa delicatezza con cui riusciva a fare breccia nel cuore di chi la conosceva. Mai un velo di tristezza ad incupirle il viso, neppure nei momenti più difficili quando la malattia non le dava tregua. Chi conosceva Carmela Stecca, 59 anni, Carmen per gli amici, era travolto dal suo sorriso contagioso e dalla sua spontaneità. E lei era una donna, e una mamma, che sapeva donare gioia anche con il suo grande impegno nel sociale: anima attiva nell’associazione Team for Childen con il marito Frido Ghiotto, ma anche nella Babby Bike, altra realtà impegnata per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova. Carmen, che lascia il figlio Andrea, si è spenta lunedì sera dopo un ricovero per l’aggravarsi della malattia contro cui combatteva da un anno.

LA MALATTIA

Ad agosto i primi esami e l’inizio di un percorso di cure e terapie che l’ha vista sempre combattiva. Una donna energica e solare circondata da tanti amici di lunga data. Fra questi il vicesindaco di Limena Cristina Turetta e il sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi, originaria di Feriole come il marito di Carmen. Sono state proprio loro due assieme ad officiare, quattro anni fa, il matrimonio fra Carmen e Frido, celebrato a Selvazzano nella barchessa di Villa Cesarotti.

«Carmen era così come la vedevi – ricorda l’amica Turetta - ti travolgeva con il suo entusiasmo e la sua positività. Anche durante il periodo delle cure il suo pensiero era sempre per i bambini di Oncoematologia: pronta a salire sul furgone per consegnare i panettoni dell’associazione, instancabile nel caricare in macchina gigantesche uova di cioccolato da portare alla Team for Children. L’ultima sua uscita è stata a luglio alla festa per i miei 50 anni, mi ha fatto un regalo bellissimo, poi purtroppo l’aggravarsi delle sue condizioni».

LE PASSIONI

Carmen, che lavorava come commessa da vent’anni all’Auchan al Centro Giotto di Padova, condivideva con il marito anche la passione per la moto, la montagna, oltre che per i suoi amati cani. «Amava sentire il vento sul viso - ricorda l’amica Giovanna Rossi -, ed era impossibile non essere contagiati dal suo sorriso. Mi ricordo che quando lavoravo in zona industriale a Padova passavo spesso da lei al Centro Giotto proprio per quel sorriso che ti risollevava la giornata. Una donna che sapeva essere amica sincera, con un grande cuore». E il figlio Andrea in queste ore ha voluto ricordare la mamma anche con un’iniziativa di raccolta fondi per l’associazione che Carmen portava nel cuore.

«Tutta la nostra associazione Team for Children, insieme agli amici di Babby Bike e Team for Marta si stringe con grande dolore alla famiglia di Carmen, che improvvisamente ci ha lasciati. Come scrive Andrea, ti sei donata con tanto amore ai nostri bambini e noi ti porteremo nel cuore per sempre. Grazie amica, riposa in pace», è il pensiero lasciato da Chiara Girello Azzena, presidente dell’associazione. I funerali di Carmen si terranno si terranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Limena.

