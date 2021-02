Striscioni contro Draghi affissi da Casapound sul velodromo Monti a Padova

PADOVA - Striscioni di Casapound contro Draghi sono stati affissi nella notte sul muro che costeggia il velodromo Monti, a due passi dal Prato della Valle, a Padova. «Dal Britannia alla Bce, Draghi liquidatore di Stato» a protesta del partito di destra è stata replicata in altre 100 città italiane.

Anche sui social, da ieri, è partita la campagna di Casapound che ha lanciato l'hashtag #direzionegrecia rifacendosi così alla la crisi dello Stato europeo iniziata nel 2009. «Dopo l'ennesimo gioco di palazzo - spiega CasaPound in una nota - entra in scena Mario Draghi, l'uomo a cui nel 1992 a bordo del panfilo Britannia fu ordinata la svendita dell'Italia ai grandi finanzieri. Mario Draghi - si legge nella nota - uomo legato a Goldman Sachs, così come lo è Romano Prodi, capo del governo per ben due volte, e Mario Monti, imposto nel 2011 da Giorgio Napolitano e tuttora senatore a vita con la capacità di essere decisivo nelle decisioni di governo. Ancora una volta viene sancita la totale subordinazione della politica italiana a decisioni a cui l'Italia non può prendere parte».

