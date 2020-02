Straniero molesta ragazzina sul treno, era sola nello scompartimento

PADOVA - Sabato sera tardi una ragazzina che viaggiava su un treno regionale ha chiesto aiuto alla Polfer di Padova: nello scompartimento, in cui non c'erano altri passeggeri, uno straniero di 23 anni aveva iniziato a fissarla in maniera insistente, tanto da indurla a cambiare posto. Il ragazzo l'aveva però seguita e aveva tentato una serie di approcci verbali, di lì a poco sfociati in gesti che mimavano atti a sfondo sessuale.



La giovane ha telefonato alle Forze dell'Ordine e nel contempo si è diretta alla ricerca del capotreno, ma il ragazzo l'ha nuovamente seguita e palpeggiata. L'immediato intervento alla stazione di Padova degli operatori della Polfer ha consentito di individuare il giovane, che è stato tratto in arresto per violenza sessuale ed è comparso, oggi, lunedì 3 febbraio, di fronte al giudice, che ha applicato la custodia cautelare in carcere. Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA