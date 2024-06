PADOVA - Rispetto al 2022, l’anno scorso gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono aumentati di oltre il 54%. Se, infatti, i nuovi italiani iscritti all’anagrafe di Padova nel 2022 sono stati 729, nel 2023 si è passati a quota 1.124. Di fatto un vero e proprio boom. «Effettivamente c’è stato un aumento massiccio delle nuove cittadinanze – ha confermato ieri l’assessora ai Servizi demografici, Francesca Benciolini – Il motivo è piuttosto semplice: la Prefettura, l’anno scorso, ha velocizzato l’espletamento delle sue procedure. Di conseguenza sono arrivate più pratiche ai nostri uffici».

«Anche noi, però, abbiamo deciso di fare la nostra parte – ha detto ancora l’assessora – Per questo, dallo scorso novembre, abbiamo iniziato ad organizzare delle cerimonie collettive che coinvolgono contemporaneamente tre persone. Cerimonie che ora si svolgono una volta alla settimana. In questo modo stiamo velocizzando in maniera significativa questa procedura».

Chi chiede la cittadinanza italiana

Ma quali sono le nazionalità che più hanno beneficiato della “nuova cittadinanza”? Stando al report del settore Statistica “Residenti a Padova con cittadinanza straniera Anno 2023”, al primo posto troviamo quella moldava con 222 persone, al secondo la romena che si ferma a quota 192 e al terzo quella marocchina con 127 persone. Complice anche la guerra in corso, da registrare ci sono, infine, 22 ucraini che hanno ricevuto la cittadinanza italiana. Dal 2020 al 2023, poi si contano 2.540 acquisizioni della cittadinanza italiana, con un trend annuale in crescita. Circa un terzo delle acquisizioni del triennio hanno interessato ex cittadini moldavi (439) o rumeni (387). È interessante inoltre scoprire che solo il 72% degli 11.465 stranieri che dal 2008 hanno ottenuto la nostra cittadinanza continua a risiedere a Padova. Scorrendo i dati del report si scopre, poi, che il numero di residenti stranieri nell'ultimo ventennio in città è poco meno che triplicato passando dai 13.983 del 2003 ai 36.673 dell’anno scorso. Escludendo il 2003, la composizione per genere della popolazione straniera registra un numero maggiore di femmine rispetto ai maschi. L’incremento più evidente si è verificato tra il 2003 ed il 2008 (più 83%), mentre complessivamente nei tre quinquenni successivi l’incremento percentuale è stato del 30%.

Padova sempre più multietnica

Un fenomeno comunque in grande crescita che è destinato ad incidere in maniera significativa sulla nostra società. A conferma di questo c’è il fatto che un padovano su quattro in età scolare è di origine straniera. I numeri elaborati dal settore Statistica del Comune non fanno altro che certificare un fenomeno che, ormai da anni, appare chiaro tra i banchi delle nostre scuole, ovvero che anche a Padova la popolazione sta diventando sempre più multietnica. Stando a questi dati, infatti, i residenti in città con cittadinanza straniera, nella fascia d'età compresa tra i 4 e i 14 anni, sono 4.239, ovvero il 24,5% degli abitanti complessivi nell’ambito della medesima fascia d'età (17.296). Di conseguenza si può affermare tranquillamente che a Padova nelle scuole materne, primarie e medie, almeno un iscritto su quattro è di origine straniera. La vocazione multietnica della città del Santo viene confermata anche da altri numeri. I residenti con cittadinanza straniera sono arrivati, infatti, a toccare il 17,4% rispetto al totale della popolazione (36.673 unità su 209.867). Una percentuale che all'Arcella tocca quota 30,9% (12.392 su 40.059). Non solo. Un immigrato su tre (33,9%) vive nell’area nord della città.