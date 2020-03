PADOVA - Idropulitrici in azione sulle strade attorno all'ospedale: a consigliarlo è stato un team di medici cinesi esperti di Coronavirus. Martedì scorso si è concluso il primo ciclo di pulizie straordinarie e di sanificazione dei quartieri cittadini, ripreso oggi con le idropulitrici e con i grandi mezzi lavastrade. Sono stati individuati punti strategici dove ci sarà il passaggio puntuale della idropulitrice e, a seguire, lavaggi a più ampio raggio nelle strade.

Anche l'incontro dei giorni scorsi tra i vertici dell'Azienda ospedaliera e il team cinese di esperti sul coronavirus ha avuto un ruolo nella pianificazione della sanificazione: con l'esperienza maturata e l'apprezzamento del lavoro svolto, i medici cinesi hanno consigliato di intervenire anche nell'area ospedaliera e così è stato fatto nei giorni scorsi. L'operazione verrà ripetuta a breve. L'intervento è stato immediato e ha avuto un ottimo riscontro anche da parte del personale ospedaliero, che continua a lavorare senza sosta per la salute di tutti i cittadini.

La sanificazione della città, intanto, continua fino al 6 aprile, con particolare attenzione per aree strategiche individuate attorno agli esercizi aperti alimentari, istituti di credito (comprese le Poste), edicole, tabaccherie. Le pulizie degli scorsi giorni hanno dato la possibilità di verificare le attività effettivamente aperte e di ricalibrare gli interventi a seconda delle necessità, delle zone più frequentate e di quello che risulta essere più utile.

PARCHEGGI

Complessivamente sono stati sanificati circa 600 tra parcheggi, selciati e piazzali che fanno riferimento ad altrettante attività commerciali o ad uffici pubblici. Contemporaneamente, i mezzi lava strade sono entrati in azione nelle stesse zone in cui sono in funzione le idropulitrici agendo in profondità su tantissime vie dei quartieri.

«Con queste azioni ci prendiamo cura, come possiamo, della città. La programmazione dei lavaggi è organizzato in stretta collaborazione con AcegasApsAmga con cui siamo in costante contatto per riuscire a migliorare sempre più l'efficienza degli interventi - ha spiegato ieri l'assessore all'Ambiente Chiara Gallani - Abbiamo donato circa 1.500 mascherine all'azienda, per facilitare il lavoro degli operatori che ringrazio per il prezioso contributo».

«Dal primo momento entrambi i tipi di intervento sono stati fatti con prodotti specifici senza l'uso di ipoclorito di sodio, una sostanza di cui si è molto parlato i questi giorni, con direttive chiare. È stata per noi fin da subito una scelta precisa: la pulizia di strade e zone di frequentazione è uno degli strumenti a disposizione per abbassare la carica virale e per prendersi cura di una città svuotata ma non per questo trascurata. Non deve però diventare un'azione controproducente e danneggiare il nostro ambiente e la nostra città».

PORTA A PORTA

L'emergenza sanitaria non ha solamente costretto il Comune ad intensificare la pulizia di strade e marciapiedi. Il Coronavirus, infatti, ha fatto slittare al prossimo autunno il porta a porta all'Arcella est. In teoria, la nuova modalità di raccolta dei rifiuti a San Carlo, Sant'Antonio d'Arcella, San Lorenzo da Brindisi e a San Gregorio Barbarigo, avrebbe dovuto scattare il prossimo 1 giugno. L'emergenza sanitaria con cui deve fare i conti anche la città del Santo ha costretto Comune e Acegas a rivedere i loro piani.

«Come sempre accade in questi casi - ha spiegato sempre Gallani - l'avvio del servizio è preceduto da una campagna informativa di cui sono parte integrante anche una serie di incontri pubblici. Le disposizioni per prevenire il Coronavirus, però, vietano questo tipo di iniziative - ha concluso - Quindi, abbiamo rinviato le assemblee e spostato l'inizio del porta a porta all'Arcella est al prossimo autunno».



Ultimo aggiornamento: 18:02

