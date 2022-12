Camposampiero. Strada del Santo bloccata per il recupero di un mezzo pesante finito nella scarpata

CAMPOSAMPIERO - A seguito dell'incidente avvenuto ieri mattina, 2 dicembre, alle 5 del mattino sul tratto della Sr 308 "del Santo", che ha visto un mezzo pesante carico di cemento finire nella scarpata, oggi dalle 9 e le 11 mezzi specializzati hanno provveduto a svuotare il rimorchio del contenuto del mezzo finito fuori strada e la viabilità è proseguita a senso unico alternato. Dalle 11 in poi la Sr 308 è stata bloccata per consentire ad una ditta specializzata di recuperare il camion e rimetterlo sulla sede stradale.

Due pattuglie della polizia locale della Federazione del Camposampierese sono rimaste per tutto il tempo sul posto per monitare la viabilità. Agli utenti della strada che procedono da Padova verso Castelfranco Veneto l'uscita obbligatoria è Campodarsego-Villanova di Camposampiero. Nella direzione opposta l'uscita consentita è Borgoricco. Chi sta lavorando, salvo complicazioni dell'ultimora, confida di finire l'opera di recupero entro le 13. Nell'incidente di ieri il conducente del mezzo pesante è rimasto leggermente ferito, mentre l'autista del Range Rover con il quale si è verificato lo schianto è ricoverato in ospedale a Camposampiero con fratture agli arti.