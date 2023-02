TERRASSA PADOVANA - Chiude la strada da Arzercavalli, e le corse delle corriere da Terrassa Padovana verso Padova vengono fortemente limitate: proteste sopratutto di operatrici sanitarie ed infermieri residenti in paese, che ora avranno sicuramente difficoltà a raggiungere l'ospedale di Padova dove lavorano. Da oggi infatti e per un minimo di 90 giorni, via Cappelline, SP 96 (che collega i due centri abitati di Terrassa ed Arzercavalli) sarà totalmente chiusa al traffico per i lavori previsti dalla Provincia di Padova di allargamento del ponte sullo scolo consorziale "Prarie".

La soluzione

Il vice presidente e consigliere delegato al trasporto pubblico Vincenzo Gottardo informa «Di aver individuato, con la collaborazione del competente Ufficio provinciale e in accordo con il Concessionario Busitalia Veneto, puntuali modifiche alle corse della linea di Busitalia Veneto E035 (Agna - Candiana - Padova) per ridurre i disagi che subiranno gli utenti residenti nel Comune di Terrassa diretti a Padova; infatti, le corse della linea Agna - Candiana - Padova, una volta giunte ad Arzercavalli proseguiranno lungo la SP 3 per raggiungere Bovolenta e poi proseguire per Padova; al fine di tutelare quanto più l'utenza pendolare scolastica vengono modificati i percorsi delle seguenti corse dal lunedì al venerdì con la istituzione di alcune corse Bis». In particolare quella delle 6.30 in partenza da Candiana, una volta giunta ad Arre proseguirà lungo la SP 14 giungendo a Conselve e, risalendo la SP 35, transiterà per Terrassa Centro intorno alle 6.45 per poi giungere a Bovolenta e proseguire per Padova in accoppiata con la corsa di linea in partenza da Agna alle 6.20. Gli studenti di Terrassa che frequentano gli Istituti Duca degli Abruzzi e Gramsci devono scendere a Bovolenta ed aspettare il transito, dopo qualche minuto, delle corse dedicate. Le corse bis delle ore 13.45 e delle ore 14.10 in partenza dall'autostazione di Padova e oggi limitate a Bovolenta, verranno prolungate fino a Terrassa e gli studenti che vi risiedono dovranno salire esclusivamente sulle corse bis altrimenti non riusciranno a tornare a casa poiché le medesime corse di linea una volta giunte a Bovolenta proseguiranno lungo la SP 3 in direzione Arzercavalli.

Le proteste

Per quanto attiene al ritorno degli studenti frequentanti il Gramsci che rientrano a casa con la corsa delle 14 dovranno scendere a Bovolenta e attendere il transito della corsa bis delle ore 14.10 in partenza da Padova. «Siamo molto preoccupate e amareggiate come lavoratrici della sanità e come familiari di studenti sulle problematiche dei tempi per giungere al lavoro, avendo pagato un abbonamento e dovendo andare tutti i giorni a Bovolenta per prendere la corriera», afferma un gruppo di lavoratori che oggi sarà ricevuto dal primo cittadino Modesto Lazzarin. «Siamo scontente di come la Provincia ha gestito la cosa, ma anche il Comune ci ha dato avviso pochi giorni fa e pure Busitalia non ha aggiunto nessuna corsa perché quelle denominate Bis per andate e ritorno già c'erano ed arrivavano fino a Bovolenta. Hanno solo fatto il prolungamento fino a Terrassa, noi lavoratori siamo i più penalizzati perché non è prevista nemmeno una corsa alle 6 di mattina e neanche una alle 12 per fare il turno pomeridiano, mentre per il ritorno ci sarà solo una corsa da Padova alle 14.10. È davvero vergognoso».