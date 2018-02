Schianto fra Audi e Opel sulla Berico-Euganea, una vola nel canale: 2 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA/PADOVA - Poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente tra due auto lungo laa Villaga: due feriti. La squadra dei pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi (una Opel e una Audi) e collaborato con il personale del Suem nel soccorrere l’autista dell’finito parzialmente in un fossato mentre la conducente dell’Audi è venuta fuori autonomamente.Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale per controlli. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.