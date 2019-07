di Paolo Braghetto

PADOVA - Padova si prepara ad accogliere la carica degli oltredi, il celebre cantante protagonista martedì sera dalle 21.30 dell'ultimo grande appuntamento estivo organizzato all'nell'area esterna del Gran Teatro Geox di corso Australia. Il celebre compositore, cantante e attore britannico, noto anche per il suo impegno sociale, si esibirà nella tappa del suo tour internazionale My Songs in cui suonerà con la sua formidabile band le canzoni più amate della sua carriera sia come solista che come leader del gruppo dei Police contenute nel suo ultimo omonimo album. In scaletta non mancheranno pezzi storici come Englishman in New York, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a bottle, Fields of Gold.