Stevanato Group, premio speciale una tantum di 6,5 milioni ai dipendenti: «Il motore siete voi»

PIOMBINO DESE - La Stevanato Group di Piombimo Dese annuncia un premio speciale una tantum per un valore complessivo di 6,5 milioni di euro ai suoi 4300 dipendenti nel mondo come apprezzamento per l'impegno e gli sforzi fatti nell'anno passato e nel 2021.

La società, quotata al New York Stock Exchange e fornitore primario globale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci e la diagnostica per l'industria farmaceutica, biotecnologica e life science,fa sapere che il premio verrà erogato, a partire dal mese di ottobre, in diverse modalità in base alle specificità geografiche e normative locali vigenti in modo da garantirne un'equa distribuzione nelle varie nazioni. Questo riconoscimento sarà indipendente dal consueto ciclo di valutazione e piano incentivi della società.

La motivazione

«Le persone sono state il motore di Stevanato Group per oltre 70 anni - ha dichiarato Franco Moro, amministratore delegato di Stevanato Group - Si impegnano costantemente attraverso le loro conoscenze, esperienze e competenze per consentire la crescita e raggiungere obiettivi ambiziosi, incarnando i nostri principi di eccellenza, con umiltà. Sono lieto di annunciare l'elargizione di questo premio speciale a testimonianza della loro singolare dedizione».