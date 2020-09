Stevanato Group, con i suoi prodotti in vetro, da Piombino Dese sbarca a Boston

PADOVA - Stevanato Group, con sede a Piombino Dese, specializzato nella produzione di contenitori in vetro per il settore farmaceutico e fornitore di soluzioni integrate per dispositivi medicali, ha aperto a Boston (Usa) il suo Technology Excellence Center. Un centro che garantisce una gamma di servizi completi per il supporto delle aziende biofarmaceutiche durante il processo di sviluppo dei farmaci, dalle fasi iniziali fino alla commercializzazione. Data la crescente domanda di terapie basate su farmaci biotecnologici negli Usa, il laboratorio di Boston è ben posizionato per offrire servizi integrati di analisi e di sviluppo per supportare le locali società biofarmaceutiche nel percorso di sviluppo dei farmaci. «Abbiamo capitalizzato l'esperienza sviluppata nei laboratori analitici del nostro Head Quarter in Italia per creare il nostro primo Technology Excellence Center a Boston che rappresenta un modello di business unico nel suo genere, che ci auguriamo di poter replicare in altri mercati,» ha commentato Franco Stevanato, Ad di Stevanato Group. «Siamo in grado - ha aggiunto Paolo Patri, Chief Technology Officer di Stevanato Group - di poter anticipare le sfide e presentare soluzioni solide e praticabili per diminuire il tempo di sviluppo e le risorse richieste». © RIPRODUZIONE RISERVATA