Gioielliere trovato morto nella legnaia. Attività in crisi e depressione

ESTE - I suoi amici sperano ancora che la sua morte prematura sia stata una tragica fatalità, frutto di un incidente domestico. Invece a spegnere il sorriso di Stefano Scorzato, 49enne di Este, gioielliere e organizzatore di eventi, è stato un gesto deliberato, causato probabilmente da difficoltà economiche. L'uomo, molto conosciuto e stimato in città, ha deciso di togliersi la vita mercoledì pomeriggio, in un modo molto cruento, tanto che la compagna è stata ricoverata in ospedale, sotto shock:...