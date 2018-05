Stefano travolto e ucciso dal bus mentre svuotava i cestini dei rifiuti

di Eugenio Garzotto

ABANO - Aveva appena terminato di svuotare i due cestini per i rifiuti a bordo strada e stava tornando verso il suo furgoncino, quando è stato centrato da un pullman di linea che aveva appena impegnato una rotatoria. Trasportato alla Casa di cura di Abano in condizioni che, in un primo momento, non sembravano assolutamente preoccupanti, è però deceduto due ore dopo. Vittima dell’incidente stradale, avvenuto ieri mattina verso le 5,30,, residente ain via Cottolare numero 7, operatore ecologico alle dipendenze della società Sea Service Srl di Trieste che, in associazione temporanea di impresa con altre ditte, si occupa dello spazzamento delle strade e della raccolta dei rifiuti nel Comune di Abano. Tutto è avvenuto in una manciata di attimi all’altezza del rondò fra le vie Liberale da Verona, Cornelio Augure e Marzia, proprio di fronte all’ingresso principale dell’hotel Savoia.