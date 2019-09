di Maria Elena Pattaro

CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) - Il suo gesto estremo ha lasciato sotto shock l'intero paese di Casale di Scodosia, il paese di cui era stato riconfermato sindaco lo scorso maggio. Ieri mattina Stefano Farinazzo , commercialista di 48 anni e, si è tolto la vita nella casa della madre, con cui era tornato ad abitare dopo ladalla, avvenuta circa due anni fa., aveva detto Farinazzo alla madre Lucia poco dopo le 8, quando lei si è allontanata dall'abitazione di via Belfiore per fare la spesa in centro. Alle 10 dovevano andare insieme al funerale di un'anziana, ex dipendente del mobilificio di famiglia. La madre è rimasta fuori poco più di mezz'ora: sapeva