Muore a 57 anni Stefano Debei: il professore universitario esperto di telescopi per missioni spaziali

PADOVA - Era l'uomo delle stelle. Stefano Debei, docente ordinario di Misure meccaniche e termiche al Dipartimento di Ingegneria industriale del Bo e direttore del Cisas, è morto a causa di una lunga malattia a 57 anni. Debei, originario di Este, era uno degli scienziati più illustri nel suo campo, è stato responsabile tecnico di Wac, un telescopio Osiris a bordo della missione Esa di Rosetta. E poi Janus, il telescopio montato sulla missione "Juice", sempre dell'Esa, per visitare le lune di Giove. È stato autore di più di 300 articoli pubblicati in riviste internazionali con reviewer e in Proceedings di congressi internazionali con reviewer.

Una delle ultime attività a cui ha preso parte è stata la Moon Gallery: il progetto, nato dalla collaborazione di diverse università europee e americane e dell’European Space Agency, mira a portare, nel 2025, una piccola galleria d’arte permanente sul satellite della terra. Grazie all’iniziativa dei Rotary Club Padova e Padova Nord, vari artisti e artiste padovane hanno inviato loro opere d’arte e sono stati selezionati per questo lancio.