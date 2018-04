La stazione "suq" di Padova: droga, prostituzione, rosari, vino e birra Ultimo arrivato: il barbiere di strada

di Antonio Bochicchio

PADOVA - Dieci di sera, otto persone sono inginocchiate su un cartone. Arrivando da lontano non si percepisce subito che tengono tra le mani dei. Avvicinandosi, poi, si odono le parole cantilenate: «Santa Maria, madre di Dio...». A cinque metri da quell'avamposto di qualche parrocchia che con cocciutaggine si raccoglie quasi ogni giorno in preghiera, un manipolo di volti dai tratti mediorientali: vociare, risate, bottiglie dipassate di mano in mano, in un attimo il dialogo si trasforma in lite. E attorno a quei due mondi opposti, trolley trascinati in fretta, incroci di valigie e saluti, in uno slalom continuo di pendolari, turisti, studenti. Sullo sfondo auto di polizia e carabinieri, ambulanze. È una sera qualsiasi nella, bar, edicola, cartoleria, libreria, ristorante e supermercato., giubbino e zainetto, nei loro racconti propinati al popolo dei binari c'è sempre. Chi ci casca, allunga l'euro che servirà a comprare il grammo di droga. Ma il resto della varia umanità che circonda la stazione, e che la trapassa da parte a parte (piazzale principale-uscita Arcella) ha altre facce. La droga, sì, quella gira ancora. I pusher si materializzano di sera. L'ultima novità: un uomo si è trasformato in. Rasoio intinto nell'acqua della fontana che dà sul cavalcavia, faceva pelo e contropelo ad un altro: «Sono rumeno, sì gli faccio la barba»...