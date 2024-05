​Padova. Tremila penne nere per la statua dell'alpino. Il sindaco: «Un simbolo di pace a Padova»

PADOVA - La presenza di tremila penne nere ha messo fine alle polemiche. «Questo monumento è un omaggio agli alpini, ma è anche un messaggio di pace. A tutti i presenti dico che ci impegneremo per portare l'adunata nazionale a Padova nel 2028». Con queste parole, sotto una pioggia incessante, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha definitivamente smorzato gli scontri che hanno accompagnato la predisposizione della "Statua all'Alpino", inaugurata ieri mattina al parco Tito Livio, a due passi dalla Cappella Degli Scrovegni.

Potrebbero dunque essere arrivati i titoli di coda per la polemica (riportata per primo dal Gazzettino) sulla realizzazione della scultura che il Comune ha commissionato all'artista Ettore Greco (costo 52 mila euro).

I MALUMORI

Un'iniziativa che, complice il fatto che l'alpino tiene in una mano il fucile, ha indignato associazioni pacifiste, alcuni consiglieri comunali di maggioranza e qualche assessore che, però, ha preferito manifestare il suo malessere in privato evitando di andare allo scontro diretto con Giordani che invece ha sempre difeso a viso aperto l'iniziativa. Il monumento originariamente era stato pensato per il centenario (che cadeva nel 2020) della sezione Ana di Padova, poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati. Ieri, però, è arrivata l'inaugurazione.

Nonostante il meteo inclemente, a salutare la scultura c'erano appunto tremila penne nere che, guidate dal presidente della sezione Ana di Padova Carlo Casellato e accompagnate dalla Fanfara della Brigata Julia, hanno sfilato da piazza Eremitani fino al Parco Tito Livio. In rappresentanza delle istituzioni c'era, tra gli altri, il senatore dell'Udc Antonio De Poli. Oltre a Giordani, era presente il vicesindaco Andrea Micalizzi. A benedire la statua padre Federico Luretta, cappellano della Sezione Alpini di Padova.



I DISCORSI

«Padova è città della pace: qui è stato firmato l'Armistizio che ha posto fine alla carneficina della prima Guerra Mondiale e qui operano associazioni di rilievo internazionale che agiscono per contenere e risolvere i conflitti ha scandito il primo cittadino - Oggi e domani ci sarà una manifestazione in Prato della Valle, senza simboli di partito, che chiederà a tutti di agire per la pace. Ma non c'è alcuna contraddizione tra la questa statua e la manifestazione. Non c'è nessun alpino qui che voglia la guerra, e questa statua non ha nulla della retorica bellica tipica di molti monumenti eretti dopo il 1918. Questo monumento è un omaggio agli alpini e a chi tra loro ha sacrificato la vita, e sono davvero tantissimi, ma è anche un messaggio di pace e uno sguardo verso il futuro. Come ho già avuto modo di dire, vogliamo impegnarci per portare l'adunata nazionale degli Alpini a Padova nel 2028».

«Chi ha vissuto la guerra conosce fino in fondo il valore della pace ha detto, invece, Casellato - Il monumento che oggi inauguriamo rappresenta un alpino di ritorno dalla prima guerra mondiale, di conseguenza tutti i simboli presenti nella scultura vanno ricollegati a quell'epoca. Detto questo, l'opera vuole mandare un messaggio di pace». «Questo è un monumento dedicato alla pace ha concluso Greco quindi viva la pace».