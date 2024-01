Cadoneghe. Incidente stradale mortale sulla Statale del Santo: la vittima è un uomo. Strada chiusa e viabilità in tilt

CADONEGHE (PADOVA) - Incidente stradale mortale oggi, 15 gennaio, sulla Statale del Santo SR308, nel comune di Cadoneghe. Tre i mezzi coinvolti nello schianto, tra i quali un furgone; il sinistro è avvenuto intorno alle 14 in direzione Castelfranco Veneto. Una vittima, un uomo di circa 60 anni.

Statale del Santo chiusa

La Statale è stata chiusa in entrambe le direzioni, lo stop della viabilità ha causato lunghe code di auto e mezzi pesanti.

Rilievi in corso per ricostruire dinamica che, per il momento, sembrerebbe essere uno schianto frontale.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++