Attraversa la stradacon la bicicletta e viene travolta e uccisa dai camion

STANGHELLA (PADOVA) - Attraversa la strada con la bicicletta sull'attraversamento pedonale e viene falciata da due. Tragedia questa mattina intorno alle nove sulla Statale 16, in centro a Stanghella, comune del Padovano. La donna coinvolta nell'incidente è morta sul posto per le ferite riportate, nonostante i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118.La donna, una 64enne del posto, vedova con due figli, stava attraversando sul passaggio pedonale in bicicletta quando un camion è sopraggiunto e non è riuscito ad evitarla. Sarebbe coinvolto anche un secondo mezzo pesante. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.Una particolare drammatico emerge dal racconto di ciò che è accaduto questa mattina a Stanghella: il luogo dove è avvenuto l'incidente ed è morta la 64enne sarebbe a pochi passi da dove lavora la figlia della vittima.