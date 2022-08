È finito in carcere lo stalker del sindaco Schiavon: dovrà scontare un cumulo pene per oltre 3 anni

PONTE SAN NICOLO' - È stato per tanto tempo l'incubo del sindaco di Ponte San Nicolò Martino Schiavon e della sua famiglia e ora è in carcere. Numerosi i reati commessi nei confronti del primo cittadino. Una mattina gli ha letteralmente sfondato l'auto prima di defilarsi. In quell'occasione si è ferito e dal dna si è risaliti alla sua identità. Ora per Kidanemariam Massaro, nato in Etiopia 22 anni fa, ma da sempre residente a Ponte San Nicolò si sono aperte le porte del carcere.

Oggi, 3 agosto 2022, i carabinieri della locale stazione si sono recati al suo domicilio e gli hanno notificato un'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova. L'uomo dovrà scontare una pena di 3 anni, 2 mesi e 16 giorni. È accusato di reati contro la persona e il patrimonio per i quali è stato condannato. Terminate le formalità di rito è stato trasportato alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.