Perseguita una commessa del centro e la pedina armato di punteruolo, arrestato a San Valentino

PADOVA - Un padovano di 32 anni, residente a Limena, la sera di San Valentino è stato arrestato dai carabinieri nella centralissima via Dante. Il giovane ha pedinato una commessa di 30 anni padovana, appena uscita da un negozio di di via Roma, armato di punteruolo. La ragazza ha chiamato il 112 e i militari hanno fermato il 32enne ora ai domiciliari. E' accusato di atti persecutori. Il padovano, S.M. queste le sue iniziali, avrebbe iniziato a perseguitare la commessa già nel gennio dell'anno scorso, tanto che la ragazza aveva già presentato due denunce ai carabinieri. In un'occasione è anche entrato nel giardino di casa della commessa. La 30enne, ogni volta che arriva e ed esce dal lavoro si fa accompagnare dal padre e o da amici per paura di essere aggredita dal 32enne, che l'ha anche minacciata di morte.