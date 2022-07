PADOVA - Il nuovo Euganeo sarà pronto entro novembre, ma costerà 1,4 milioni di euro in più rispetto al previsto. Come annunciato qualche settimana fa, ieri l'assessore allo Sport Diego Bonavina ha fatto approvare in giunta una delibera che dovrebbe mettere la parola fine alla lunga telenovela legata al progetto che dovrà dare un nuovo volto all'impianto di via Nereo Rocco. «La storia legata alla realizzazione dell'opera è nota - ha esordito ieri pomeriggio Bonavina - Una storia legata soprattutto all'aumento esponenziale delle materie prime che, nel tempo, hanno fatto lievitare i costi del progetto. Rincari che sono arrivati anche a 7 volte il costo iniziale e che hanno poi ritardato le consegne di questi materiali».

«Con questa delibera mettiamo un punto fermo - ha detto ancora l'esponente della lista Giordani - un punto fermo che è stato raggiunto dopo un incontro tra l'amministrazione e la ditta che sta realizzando l'opera, ovvero la Esteel di Roma. In buona sostanza, abbiamo ripreso una per una le voci di spesa dell'appalto iniziale che sono state riparametrate con i costi attuali delle materie prime. Una circostanza che ha portato l'importo complessivo dei costi aggiuntivi a 1,4 milioni di euro iva compresa». Di conseguenza il costo finale dell'opera passa da 5,2 milioni di euro iniziali a 6,8 milioni. Il che vuol dire un rincaro del 30,7%.

Lavori entro novembre

«Purtroppo, quando è stato pubblicato il bando di gara, una situazione come questa dal punto di vista economico e politico non era minimamente immaginabile - ha continuato l'assessore - Un volta riconosciuto questo aumento dei costi, abbiamo dato un tempo massimo ad Esteel per realizzare l'opera. I lavori, infatti, dovranno essere terminati entro e non oltre 140 giorni. Al 141° giorno scatteranno le penali. Questo significa che tutto dovrà essere pronto entro novembre. Grazie a questa nuova perizia approvata dalla giunta, già entro questa settimana arriverà all'Euganeo la trave principale della tribuna e dei palazzetti il cui montaggio inizierà già ad agosto quando si cominceranno a essere predisposte anche le coperture».

Il piano

Ma cosa prevede, nello specifico, il progetto su cui da anni sta lavorando Bonavina? Come prima cosa, è stata eliminata la pista di atletica. Attualmente, poi, la curva sud dista dalla porta circa 60 metri. Nel progetto realizzato dall'architetto Giulio Muratori, a lavori finiti, la distanza scenderà, appunto a 6 metri, 10 volte in meno. Curva sud che avrà una capienza di 3.200 spettatori. Non solo. La nuova curva sarà incorniciata da una struttura semiovale e collegata ai settori ovest ed est da due moduli all'interno dei quali troveranno posto un bar, un ristorante e i servizi igienici. Sono previste, anche due nuove palestre, una sarà dedicata al basket, mentre l'altra avrà una destinazione polifunzionale e, con ogni probabilità diventerà il punto di riferimento per il Calcio a 5 . É prevista anche la realizzazione di ben 9 ascensori.