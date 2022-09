Procedono i lavori allo stadio Euganeo, installata la trave portante della curva sud

PADOVA - Procedono spediti i lavori per la realizzazione della nuova curva sud dello stadio Euganeo di Padova, che permetterà ai tifosi di assistere alle partite da una posizione molto più vicina al campo facendo così sentire tutto il proprio calore ai giocatori biancoscudati nel campionato di serie C che sta per iniziare.

Oggi, 2 settembre, l'assessore allo sport Diego Bonavina (ex capitano del Calcio Padova) ha illustrato i dettagli del cantiere. È appena stata installata la trave portante della copertura della curva. Ecco il video realizzato dal Comune di Padova che testimonia lo stato dell'arte dei lavori in via di completamento (video di Worldappeal).