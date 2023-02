Stadio Euganeo, dissequestrato il cantiere della curva

PADOVA - Dissequestrato oggi - 1. febbraio - a Padova il cantiere dello stadio Euganeo. La guardia di finanza ha tolto i sigilli al cantiere, su diposizione del pubblico ministero della Procura, Benedetto Roberti, che ha accolto la richiesta di dissequestro avanzata dal Comune di Padova.

In data odierna, il pubblico ministero, in accoglimento della richiesta di dissequestro del cantiere dello Stadio Euganeo, avanzata dal difensore del Comune di Padova, avvocato Leonardo Arnau, ha disposto la revoca del sequestro preventivo del cantiere, vincolo che era stato eseguito l’8 novembre dello scorso anno, con decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, dottoressa Elena Lazzarin.

Aderendo alla prospettazione difensiva del Comune di Padova, il pubblico ministero ha accolto l’istanza di dissequestro, a seguito della formale risoluzione di diritto del contratto d’appalto, comunicata dall’amministrazione all’impresa Esteel s.r.l., aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei lavori della curva e dei palazzetti dello sport.

Sul punto si era, d’altronde, espressa lo scorso 19 gennaio l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva confermato di aderire alla richiesta avanzata dal Comune di Padova, finalizzata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di appalto dei lavori di riqualificazione dello stadio, senza che il cantiere venisse commissariato.

Secondo il pubblico ministero non è più sussistente il pericolo di reiterazione del reato di subappalto non autorizzato, essendo stato risolto di diritto il contratto che legava il Comune alla società Esteel, formalmente estromessa dai lavori in atto.

Mentre i sigilli al cantiere sono stati rimossi nel pomeriggio di oggi dalla guardia di finanza di Padova, l’amministrazione è ora al lavoro perché il cantiere per l’esecuzione delle opere pubbliche dello stadio Euganeo possa essere riattivato rapidamente, secondo la disciplina prevista dal codice degli appalti.