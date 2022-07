PADOVA - Gli ultras contestano Bonavina sui ritardi nella realizzazione della nuova curva dell’Euganeo e il Comune riconosce alla ditta che sta realizzando l’opera 164 mila euro aggiuntivi a compensazione dell’aumento delle materie prime. La contestazione è scattata la notte tra martedì 5 e mercoledì 6 luglio quando sul cantiere è apparso un mega striscione con su scritto: “Le uniche materie prime che mancano: sincerità, serietà e rispetto. Finite la curva, basta prese per il c…”.

L'assessore Bonavina nel mirino degli ultras

Il bersaglio degli ultras, naturalmente è Bonavina che, a più riprese, ha giustificato i ritardi nella chiusura del cantiere con la difficoltà nel reperire, appunto, le materie prime e del loro aumento esponenziale sul mercato. Una difficoltà che, a dire il vero, riguarda un po’ tutto il comparto dell’edilizia. Che i prezzi di cemento, ferro, legno siano letteralmente schizzati alle stelle lo conferma anche una determina licenziata venerdì scorso dal settore Lavori pubblici che ha stanziato 164.956,60 in favore dell’impresa “Esteel srl”, quale compensazione della variazione in aumento dei prezzi di materiali da costruzione impiegati e contabilizzati dal Direttore dei Lavori dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2022. E questa potrebbe essere solamente una prima tranche, dal momento che tra rincaro dei materiali e lavori imprevisti, il costo complesso dell’opera – 5,8 milioni di euro – rischia di aumentare di almeno un milione di euro. Sulla questione ieri a intervenire è stato, proprio Bonavina.

La replica

«Da un lato - ha scandito l’assessore allo Sport – comprendo l’impazienza dei tifosi che, come il sottoscritto, non vedono l’ora di poter utilizzate la nuova curva. Purtroppo chi non segue in prima persona questi processi non può avere un’idea di come i costi delle materie prime siano aumentati in maniera vertiginosa e di come molti materiali siano praticamente introvabili. In tutti i casi, martedì prossimo la giunta licenzierà una delibera che sarà un nuovo punto di partenza per il progetto. Ci tengo anche a ribadire che, da parte mia, sincerità, serietà e rispetto non sono mai venuti meno». A dire il vero, a contestare il Comune per i ritardi non sono solamente gli ultras. La settimana scorsa, per esempio, il direttore sportivo del Calcio Padova Massimiliano Mirabelli ha definito “una barzelletta” tutta la vicenda legata alla nuova curva sud. «Quelle parole non mi sono piaciute per niente, ma per me l’episodio è chiuso – ha concluso Bonavina – Credo che tra lo striscione e le dichiarazioni di Mirabelli non ci sia alcuna relazione. I tifosi ragionano con la loro testa e non penso che si facciano influenzare dalle esternazioni di questo e quel dirigente».