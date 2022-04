PADOVA - «Tenteremo di tutto per aprire la nuova curva sud per il 21 maggio, giorno della partita in casa dei play off». Così ieri l'assessore allo Sport, Diego Bonavina, che sta seguendo ogni passo del cantiere allo stadio Euganeo che porterà al rifacimento della curva avvicinandola al campo di gioco. Ci sono però molte cose che devono andare per il verso giusto. Innazitutto devono arrivare in tempo i seggiolini che sono stati ordinati. Saranno bianchi, intervallati da quelli rossi che compiteranno la scritta Padova. In secondo luogo vanno montati gli ascensori da usare per i disabili e devono essere a posto i 4 bagni previsti. Ovviamente non si potrà vedere il travone di 90 metri che collegherà in copertura le due ali laterali perchè è ancora in costruzione.

LA STRUTTURA

Si vedono invece molto bene, per la loro imponenza, le due spalle ai lati che conterranno servizi accessori con bar e ristorante. In tutto questo si inseriscono anche le autorizzazioni da richiedere e ottenere da parte di questura, vigili del fuoco e Coni. Per la sicurezza sono stati richiesti pannelli in vetro rinforzato alti 2 metri e 20 centimetri.

Con questo assetto, se il Padova avanzerà, seppure allo stato grezzo i tifosi potranno assistere a una semifinale in casa (il 25 o il 29 maggio) e alla finale (il 5 o il 12 giugno).

I COSTI

L'Euganeo costerà 1 milione in più rispetto al previsto. Con un'offerta da 5.452.000 euro, ovvero con un ribasso del 6% rispetto alla base d'asta di 5,8 milioni di euro, se li è aggiudicati la Esteel srl che, tra le altre cose, ha realizzato la copertura dello stadio Olimpico di Roma. Due milioni sono finanziati dallo Stato con il bando sport e periferie, 3 dal Credito sportivo, mentre 800mila sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Cariparo. L'offerta di Esteel propone poi altre migliorie come la nuova illuminazione completamente a led e la pavimentazione di uno dei due palazzetti dello sport che sarà realizzata in parquet.

I PALAZZETTI

I due palazzetti saranno sopraelevati dunque il piano terra potrà essere adibito a palestre. La gradinata sarà quella della curva sud attuale. Alla fine ci sarà uno stadio da 28mila posti, portabili a 41mila per i concerti; una nuova curva da 3.200 posti; due palazzetti ciascuno di 1.100 posti di capienza, mai raggiunta da un palabasket; un palaindoor che è il secondo più importante d'Italia e che già muove 1.500 persone. Con il corollario del previsto centro sportivo giovanile del Calcio Padova e la pista da trial.

LA CURVA NORD

Il Comune infine ha presentato il progetto per i fondi europei del Pnrr sul bando Sport e inclusione sociale entro il 25 aprile. Il più spettacolare riguarda lo stadio Euganeo ed è in pratica lo specchio di quello che si sta facendo alla curva sud. Ovvero avvicinamento al campo della tribuna con una nuova struttura e fra la vecchia e la nuova un palazzetto sportivo per la pallamano che userà le vecchie tribune: costo 4 milioni di euro. Poi toccherà all'ultima fase l'avvicinamento delle tribune est ed ovest togliendo la pista d'atletica.