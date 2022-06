PADOVA - Via libera all'apertura del secondo anello sopra la tribuna est, altri 2.265 posti sono disponibili per la finale di andata con il Palermo in scena domani, 5 giugno, alle 21 all'Euganeo. La fumata bianca è arrivata ieri all'ora di cena al termine di una lunga giornata di attesa, iniziata al mattino con un sopralluogo informale allo stadio nell'ambito del quale era trapelata fiducia e proseguita nel pomeriggio quando in Prefettura si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza che ha dato l'ok per l'apertura della gradinata est, non prima di un ulteriore, definitivo sopralluogo al quale hanno partecipato tutti i membri della Commissione.

ORARIO DA DEFINIRE

La prevendita scatterà oggi, anche se l'orario sarà comunicato in giornata dalla società biancoscudata che è in attesa del benestare della autorità competenti. A disposizione dunque 2.265 tagliandi, e non 2.500 come originariamente era stato paventato, perché il club per una propria decisione organizzativa ha tolto la prima fila (partendo dal basso) della gradinata est. Domani sera il colpo d'occhio sarà notevole dato che il totale delle presenze sfiorerà quota quattordicimila, per la precisione 13.748. D'altra parte gli 11.483 tagliandi che erano stati messi in vendita da martedì alle 17.30 erano stati polverizzati dopo appena diciotto ore (tremila riservati ai tifosi del Palermo) e da quel momento in avanti era stato un continuo susseguirsi di richieste dei tifosi di avere altri tagliandi a disposizione. Richiesta che è stata esaudita.

LA SODDISFAZIONE

Ecco le parole dell'assessore comunale Diego Bonavina che ha seguito in prima linea le operazioni. «Faccio un grande ringraziamento a tutti i componenti della commissione, molti dei quali erano in ferie e sono tornati a casa per la città di Padova. Sono strafelice dato che c'erano difficoltà nell'apertura della gradinata e nel reperire i componenti, considerato che anche senza un solo componente, la Commissione non è valida. Questa è una goccia che diamo alla città di Padova perché tutti si vada verso lo stesso obiettivo. Adesso bisogna riempire questi 2.265 posti e fare il tifo per i biancoscudati». Poi aggiunge. «Dal punto di vista dell'agibilità sono stati controllati tutti i requisiti possibili e immaginabili per poter permettere l'apertura della gradinata est, e sono tutti a posto. Adesso con il verbale della Commissione provinciale di vigilanza la Lega autorizzerà l'utilizzo della gradinata est anche senza i seggiolini che sono richiesti». La prevendita, come detto, scatterà oggi in attesa che il club ne comunichi l'apertura. I tagliandi potranno essere comperati sul canale web e nei punti vendita Vivaticket. L'acquisto dei tagliandi è riservato solo ai residenti nelle province di Padova, Venezia e Vicenza. Il costo del biglietto è di sette euro, al quale vanno aggiunti i diritti di prevendita, mentre è di cinque euro il ridotto per donne, over 65 e under 15. Il Padova invita tutti i tifosi a presentarsi allo stadio in largo anticipo in modo da evitare di creare assembramenti al momento dell'accesso.

NUOVO RECORD

Sarà nuovo record stagionale di spettatori. Basti pensare che nell'annata dell'ultima scalata in serie B (2017-2018) con Bisoli in panchina la partita con la maggiore affluenza di spettatori era stata il derby con il Vicenza (9.168), di gran lunga superata adesso in questo spareggio con il Palermo. E considerato che tra le due tifoserie esiste un gemellaggio storico, si prospetta una serata di festa tout-court tra cori di incoraggiamento reciproci, come è sempre stato quando le due squadre si sono incrociate. Per vedere un Euganeo ancora più gremito di quanto sarà domani, bisogna andare indietro di undici anni in un'altra finale play off, quella per la promozione nella massima serie con il Novara: il Padova disputò gara uno all'Euganeo e nell'occasione erano presenti ventiduemila spettatori. Per tutti coloro invece che non saranno allo stadio resta il piano B, ossia guardarsi la partita sullo schermo. La sfida dell'Euganeo sarà infatti trasmessa in diretta dal canale di Rai Sport, oltre su Sky Sport e sulla piattaforma di Eleven Sports. Per coloro che non potranno guardarla, sul sito della società biancoscudata andrà in onda la consueta radio web cronaca.