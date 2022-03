PADOVA - In 380 giorni allo stadio Euganeo è stata giocata una delle partite più importanti: quella della prevenzione e della sorveglianza epidemiologica del Covid-19. Ieri l’Ulss 6 Euganea ha sospeso il servizio tamponi in via Nereo Rocco, dove era entrata il 19 ottobre 2020. Si chiude così un altro capitolo della lunga lotta al Covid, portata avanti dai sanitari padovani in collaborazione con il Comune di Padova. Finora sotto gli spalti, nei giorni feriali, sono stati eseguiti oltre 184mila tamponi, tra rapidi e molecolari con punte di 1.450 test al giorno. Nei prefestivi e festivi l’attività si spostava al complesso socio-sanitario ai Colli, e ai Colli si trasferisce ora il punto tamponi.

«È una sospensione scaramantica, l’attrezzatura per sicurezza rimarrà qui», ha detto ieri il direttore generale Paolo Fortuna, ringraziando il personale del grandissimo lavoro svolto. L’Ulss 6, dunque, continuerà a monitorare l’andamento epidemiologico»

Alla chiusura del centro tamponi, ieri, ha partecipato anche l’assessore allo sport, Diego Bonavina. «Grazie a voi - ha aggiunto l’assessore Bonavina - questo centro tamponi ha dimostrato di essere un’eccellenza del territorio». Nonostante il calo di richieste, invece, rimane aperto il punto tamponi dell’Azienda ospedaliera in via San Massimo. «Facciamo dai 250 ai 300 tamponi al giorno – sottolinea il direttore generale dell’ospedale di Padova, Giuseppe Dal Ben - L’intenzione è di mantenere sempre aperta una delle due tensostrutture».

LA SITUAZIONE

Con 1.663 nuovi casi e cinque decessi per Covid nelle ultime 24 ore, la pandemia si dimostra tutt’altro che risolta. I dati arrivano dall’ultimo bollettino di Azienda Zero. Un quadro delineato anche dal manager di via Giustiniani, che lancia l’allerta su un probabile picco di contagi a metà aprile. «Che si tratti di quinta ondata o di un prosieguo della quarta, prevediamo un altro picco di positività a Pasqua, poi il contagio dovrebbe scendere – annuncia Dal Ben - Sono ancora tanti i positivi nella nostra comunità, ma gli ospedali non ne stanno risentendo come l’anno scorso. Dal primo aprile si allentano le misure, ma serve prudenza e la mascherina deve essere sempre a portata di mano, per indossarla in situazioni di affollamento. E’ importante fare la terza dose e chi non è vaccinato si convinca».

Nell’ultima settimana l’Azienda ospedaliera registra 27 nuovi ricoveri per Covid, il dato è sostanzialmente stabile rispetto i 7 giorni precedenti, quando erano 33. Ad oggi in via Giustiniani ci sono 82 pazienti positivi, ma il 67% di questi è asintomatico e l’infezione è emersa solo a seguito del tampone pre-ricovero. Ben 14 i pazienti positivi che sono isolati in vari reparti specialistici. A riguardo, Dal Ben sottolinea: «In futuro ci sarà bisogno di riorganizzare l’assetto ospedaliero».

NUOVO OSPEDALE

Massimo l’impegno anche sul fronte nuovo ospedale, nonostante le verifiche sulla regolarità della documentazione dell’impresa vincitrice dell’appalto di progettazione preliminare stiano frenando l’iter. «Sul cantiere di Padova est non c’è nessuna palude – afferma Dal Ben - c’è un percorso complicato e complesso che attualmente è nella divisione Anac per le verifiche del caso. Verifiche che sono dovute e non sono state in alcun modo suggerite. Spero di essere puntuale con il cronoprogramma».