di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Domenica mattina si filmava con lo sguardo fiero mentre prendeva di mira ildellain piazza, nel cuore di Padova, insultando i militanti e. Ventiquattro ore dopo, quella donna sembra un'altra persona. Chiusa nella propria camera da letto, con glie con un grande tormento interiore.continua a ripetere Claudia Esposito, guardando gli occhi severi di papà Antonio. «Sì, mia figlia ha fatto una sciocchezza - ammette lui, sospirando e allargando le braccia - ma è una brava persona che attraversa un momento particolare. Ho letto che Zaia chiede una pronta denuncia, ma io faccio un appello al governatore: mia figlia ha capito di aver sbagliato e spero che tutto possa finire così».Claudia Esposito, trentanove anni, è cresciuta nel quartiere padovano di Mortise ma da quattro anni vive in Inghilterra. Tornata da pochi giorni in città per la nascita del nipotino, domenica mattina in piazza della Frutta ha acceso i riflettori su se stessa scagliandosi verbalmente contro i militanti della Lega e poi colpendo con uno sputo il presidente della Commissione regionale Sanità, Fabrizio Boron.