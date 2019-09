© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - «, siete la vergogna di questo Paese»: le urla di una donna sono rieccheggiate in piazza della Frutta a Padova questa mattina, domenica 22 settembre. La passante, davvero furibonda, come si vede nel video che sta facendo il giro dei social network, ha preso a maleparole i presenti al banchetto della Lega in piazza, che strvano raccogliendo firme a sostegno di Matteo Salvini. Alla scena hanno assistito la consigliera della lista Bitonci Vanda Pellizzari è l'ex presidente del consiglio comunale Federica Pietrogrande.Ma non sono state le parole l'apice della lite, bensì uno sputo: la donna ad un certo punto si è avvicinata al consigliere regionalee gli ha sputato addosso, andandosene poi via.