Nuove accuse contro Freddy, rubava gasolio e pagò la villa in contanti

di Luca Ingegneri

Rubava il gasolio ai suoi abituali clienti. E lo rivendeva in nero a prezzi stracciati. Emergono nuove accuse a carico di Freddy Sorgato, l'ex ballerino condannato a trent'anni per l'omicidio di Isabella Noventa, e ora nuovamente indagato per furto aggravato. É stata la dettagliata informativa dei militari del Nucleo di polizia economico tributaria ad incastrare l'ex dipendente della società Q8 Quaser srl. Ad ogni scarico di carburante Sorgato si assicurava una provvista da poter piazzare ai clienti fidati....