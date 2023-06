Padova. Torna lo Spritz World Record ai Navigli, il ricavato andrà a Casa Priscilla

PADOVA - Ciò che è certo e che non si tratterà del solito aperitivo, il protagonista indiscusso sarà sempore lui lo spritz, ma questa volta nel tentativo di battere ogni record avrà un sapore speciale. Infatti, in occasione dello "Spritz World Record" in programma il 7 giugno nel pomeriggio a Padova nel centrale viale Bepi Colombo, si attendono all'incirca 6.023 partecipanti. Quest'anno ci sarà un motivo in più per partecipare al maxi brindisi spiega Andrea Oreste, organizzatore dell'evento: «Abbiamo deciso di affiancare allo Spritz World Record una raccolta fondi benefica che andrà a favore e sarà gestita direttamente dai volontari di Casa Priscilla, onlus padovana che da tanti anni su spinta e iniziativa di suor Miriam accudisce i bambini e le mamme in emergenza sociale ed abitativa.

La religiosa suor Miriam da tanti anni gestisce una casa rifugio per bambini e mamme: «È l'ennesimo capitolo di questa Provvidenza che si manifesta in modi sempre nuovi - afferma - stiamo costruendo una nuova struttura per accogliere sempre meglio i nostri bambini e le mamme. Ringrazio i baristi che hanno pensato a noi e vengo sempre volentieri a trovarli quando organizzano momenti come questo. Anche lo spritz può essere un elemento caritativo».