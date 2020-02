Rischia di essere investito dall'auto, il conducente lo insegue e gli spruzza spray urticante

PADOVA - Ha rischiato di essere investito da un'auto e si è pure beccato una serie di improperi per aver urtato lo specchietto laterale con un braccio. Come se non bastasse è stato inseguito per le vie del centro e ha concluso il pomeriggio al pronto soccorso con il volto arrossato dallo spray urticante.



La disavventura è capitata ad un ventiquattrenne padovano. Giovedì pomeriggio, attorno alle 15, stava camminando in via Foscolo assieme alla fidanzata coetanea dopo aver pranzato al Mc Donalds. All'improvviso una Toyota che procedeva a velocità sostenuta l'ha letteralmente sfiorato. Il ragazzo è riuscito a schivare l'impatto per un soffio ma è stato colpito dallo specchietto laterale che si è piegato. Il conducente del mezzo, un 62enne residente in città, ha abbassato il finestrino iniziando ad inveire contro i due ragazzi. Il 24enne e la fidanzata hanno preferito evitare ogni discussione e si sono rapidamente allontanati. L'automobilista non si è dato per vinto. Ha posteggiato la macchina nelle vicinanze e ha rincorso i due ragazzi. Li ha raggiunti all'altezza di corso del Popolo dove si è scatenato un autentico parapiglia. I due si sono affrontati a male parole e strattonati. Il 62enne è finito a terra procurandosi alcune contusioni. Ha però vuotato il contenuto di una bomboletta spray in faccia al ragazzo, che ha pure rimediato un piccolo taglio al dito mignolo di una mano.



Il 24enne ha dato l'allarme al 113. I poliziotti delle volanti hanno raccolto dai testimoni tutte le indicazioni utili per risalire alla Toyota. Il 62enne è stato rintracciato e denunciato: il principio attivo e la sostanza contenuta nella bomboletta contradog sono risultati superiori ai limiti consentiti per legge. Nel frattempo il ragazzo è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso: ne avrà per tre giorni. Ha già sporto denuncia contro il suo aggressore.



IL PATTUGLIONE

É di un arresto e cinque denunce il bilancio dei servizi effettuati dagli agenti delle volanti assieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine lungo le strade dell'Arcella, della Guizza e del Portello oltre che in stazione. In manette è finita una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: Levis Hodorovich, 28 anni, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione. Deve scontare due anni e due mesi per furto. I poliziotti l'hanno rintracciato al campo nomadi di Lungargine San Lazzaro. Denunciati quattro tunisini, rispettivamente per rapina, violazione delle norme in materia di immigrazione, resistenza a pubblico ufficiale e false generalità, e una serba che si era rifiutata di pagare la corsa al tassista. Controllati infine 5 bar e una sala scommesse, dove sono stati identificati 11 pregiudicati.