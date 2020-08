Flavio Tosi e la padovana Patrizia Bisinella sposi nel giorno delle elezioni

Si sposeranno nel giorno delle elezioni regionali, domenica 20 settembre, data fissata da tempo dalla coppia di politici di lungo corso: Flavio Tosi, 51 anni, ex deputato, sindaco di Verona per 10 anni e ora consigliere comunale, e la sua compagna Patrizia Bisinella, 50 anni, anchel lei in Consiglio della città scaligera.



Si sposeranno a Valeggio sul Mincio, nella Villa Sigurtà con rito civile.



Entrambi sono alle seconde nozze: Tosi era sposato con la vicentina Stefania Villanova. La Bisinella, nata a Camposampiero (Padova) ma vissuta a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, è stata senatrice.



