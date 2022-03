Spende tutto al Gratta e vinci, poi s'inventa una rapina per non farlo sapere alla moglie

CAVARZERE/CONSELVE - Un 74enne della provincia di Venezia è stato denunciato per simulazione di reato: ha finto di essere stato rapinato per non far sapere alla moglie che aveva acquistato diversi "Gratta e vinci". L'uomo, lo scorso 8 marzo, si era presentato alla stazione dei carabinieri di Cavarzere denunciando di essere stato rapinato nel parcheggio del centro commerciale Lando di Conselve: il rapinatore gli avrebbe portato via un orologio d'oro e 45 euro. I carabinieri della stazione di Conselve hanno avviato le indagini e hanno scoperto che la rapina non c'era mai stata. Il 74enne aveva finto perché voleva nascondere alla moglie di aver usato il denaro per l'acquisto di numerosi Gratta e vinci.