Spegne le sigarette sulla pelle di mamma e sorellina: anni di botte Il giudice lo "allontana" da casa Lui se ne frega: l'incubo continua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASSA PADOVANA -, provocate dalle, di appena 15 anni. Un incubo che per una famiglia della Bassa padovana si trascinava da due anni e che a un 20enne violento è costato sia una denuncia per maltrattamenti, sia l'. Ma il giovane, che alle spalle ha parecchi precedenti, non si è lasciato scoraggiare dal provvedimento emesso dal Tribunale di Rovigo. In barba al divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia, martedì notte il 20enne ha tentato di entrare in casa, tanto che la madre si è vista costretta a chiamare i carabinieri per l'ennesima volta. Negli ultimi due anni infatti la donna ha chiamato spesso il 112, soprattutto quando la furia del figlio sembrava incontenibile. Il giovane, che per un periodo ha vissuto fuori casa salvo poi fare ritorno tra le mura domestiche, si accaniva contro la madre e la sorella 15enne.