Spedizione punitiva contro il ragazzino che offese e picchiò una loro amica: denunciati 4 minori oltre al padre e ad un amico della vittima

ESTE - Una adolescente di Este, a fine giugno, è stata oggetto di offese e di botte da parte di un coetaneo di Ponso. La ragazza ha raccontato tutto agli amici della compagnia. Ne è scaturita una spedizione punitiva per vendicarla che per pura fatalità non si è trasformata in tragedia. I carabinieri di Ponso hanno denunciato quattro minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni e due adulti di 49 e 35 anni. I quattro minori da Este sono arrivati a Ponso e hanno aggredito prima il ragazzo che aveva avuto problemi con la ragazza, poi si sono scontrati anche con due adulti arrivati a difesa del giovane: si tratta del padre del ragazzo e di un suo amico, forse armato di un bastone sfollagente.

Il padre del ragazzo aggredito e l’amico sopraggiunto sono stati a loro volta denunciati per il reato di percosse ai danni di uno dei quattro minori. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo.